Gasperini: "Vittoria straordinaria. Il gol di Mertens poteva stroncare chiunque. Sullo scudetto..."

Nella tarda serata di ieri, dopo la vittoria dell'Atalanta per 2-3 in casa del Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni a caldo sul match appena vinto.

"Grandissimi complimenti ai ragazzi. Bella vittoria con la Juve, questa sera ancora di più per l'alternanza del risultato, per la prestazione e per il tipo di squadra che abbiamo incontrato, molto forte. Il merito della vittoria di questa sera è ancora maggiore", queste le prime parole di Gasperini per elogiare il fantastico momento di forma dei suoi giocatori.

Un'Atalanta, ancora, da sogno, forse da scudetto, quella che ha affrontato il Napoli. Gasp, però, non vuole (ancora) sentir pronunciare quella parola: "L'ho detto in tutti i modi e anche questa sera: semmai riusciremo a toccare la testa della classifica, parlerò di scudetto. Siccome in questi anni non abbiamo toccato la testa della classifica, non ho mai parlato di scudetto. Se riusciremo a toccarla, getterò il velo".

Per concludere, poi, l'allenatore bergamasco ha fatto la sua personale analisi, in breve, della partita che ha visto: "Nel primo tempo potevamo fare il 2-0 più volte, poi abbiamo subito il pareggio. All'inizio del secondo tempo il gol poteva stroncare qualunque squadra e da quello abbiamo costruito una partita fantastica. Poi abbiamo vinto in modo straordinario", ha chiuso Gasperini.