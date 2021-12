Matteo Marani sicuro: "Il Napoli esce ridimensionato dalla sfida con l'Atalanta"

Sulle righe di Tuttosport, nella sua edizione odierna, il noto giornalista Matteo Marani ha scritto la sua sulla testa della classifica attuale in Serie A, quindi parlando di Milan, Inter ma anche di Napoli e Atalanta che ieri sera si sono affrontate. Il suo giudizio sugli azzurri, in particolare, è decisamente forte dopo la sedicesima giornata, turno in cui la squadra di Spalletti ha perso la testa stessa della classifica, per la prima volta.

"Un Napoli che esce per forza ridimensionato. Ha perso la leadership del campionato e ha subito tre reti in un colpo. Erano servite le prime undici giornate per prenderne altrettante. Chiaro il divario. Mentre il Milan va in testa, mostrando che le sconfitte vengono assorbite con maturità a Milanello, grazie a società, giocatori e allenatore quadratissimi, la concorrenza da oggi è soprattutto nerazzurra. L’Inter non ha battuto la Roma, l’ha surclassata".