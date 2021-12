Mertens da record contro l'Atalanta: non succedeva da due anni

In una serata amara dal punto di vista del risultato, per il Napoli arrivano anche buone notizie dal Maradona dopo la sfida contro l'Atalanta.

NAPLES, ITALY - DECEMBER 04: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates after scoring their side's second goal during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Una delle note più liete è certamente legata a Dries Mertens, che è in uno stato di forma strepitoso e non sta facendo rimpiangere l'assenza di Victor Osimhen.

In particolare al belga è legato un dato incredibile che certifica il suo stato di grazia assoluto: era dal maggio 2019 che l'attaccante azzurro non andava a segno per quattro partite consecutive nel torneo. Ci è riuscito nella sfida di ieri contro i bergamaschi, dopo i gol con Sassuolo, Lazio ed Inter.