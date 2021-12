VIDEO | Verso Napoli-Atalanta, la conferenza stampa di Mister Spalletti

Le parole di mister Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Atalanta, match in cui il tecnico non sarà in panchina per via dell'espulsione rimediata nella sfida con il Sassuolo.

#napoli #atalanta #spalletti

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I