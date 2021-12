Spalletti lo ha annunciato in conferenza: "Un azzurro è tornato definitivamente a disposizione!"

Sabato allo stadio Maradona si terrà il big match tra Napoli e Atalanta. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita, Luciano Spalletti ha parlato di un importante rientro in casa azzurra.

Adam Ounas Napoli-Atalanta

Il tecnico azzurro si è detto felice di aver potuto ritrovare il giovane algerino che ha avuto più di qualche problema in questa stagione ma che quando è stato chiamato in causa ha quasi sempre fatto molto bene, riuscendo a spezzare in due le gare.

"Ounas è pronto, mi è dispiaciuto non averlo tanto a disposizione. Ma mi è dispiaciuto di più per la perdita di Koulibaly!"