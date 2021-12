Auriemma: "Rinnovo Insigne e Mertens, sì ad una sola condizione"

Raffaele Auriemma è intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. Il giornalista napoletano ha analizzato diversi temi caldi in casa azzurra ponendo l'attenzione in particolare sui rinnovi di Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Dries Mertens e Lorenzo Insigne

Sassuolo-Napoli: "A Sassuolo la gestione finale del match non è stata impeccabile. Fabian Ruiz è uscito sul 2-0 per il Napoli per Politano, ma se devi difenderti lo fai ad oltranza con qualche argine in più in mezzo al campo. Spalletti non mi sta piacendo nei cambi, tuttavia credo che sia più probabile il recupero di Fabian Ruiz, il cui ematoma è quasi risolto. Insigne sarà valutato domani, ma c'è un po' di pessimismo. Ad ogni buon conto, il Napoli deve fare la corsa su se stesso.

Sul mercato di gennaio: "Credo che a gennaio il Napoli prenderà un esterno basso e un centrocampista, anche se Lobotka sta iniziando a convincere, ma serve uno con le stesse caratteristiche di Anguissa, magari con un prestito all'ultimo momento. Ma occhio anche a Federico Gatti del Frosinone, un difensore alla Chiellini con i piedi di Bonucci".

Le prestazioni di Mertens sono una nota positiva: "Non immaginavo tornasse a questi livelli con quattro partite in dieci giorni e con prestazioni clamorose. Potrebbe restare a Napoli a condizione che si tagli l'ingaggio, come Insigne considerando i 4,8 milioni a stagione che prende sono troppo per i piani contabili del Napoli. Ma se trovasse un'altra forma di accordo può rimanere, anche con un bonus quasi a gettone a seconda delle partite che giocherà".

Sabato c'è un match importante contro l'Atalanta: "Giocano uno contro uno e lottano fino al 95'. Spero che Spalletti trovi la soluzione migliore per mandare in campo un Napoli più agguerrito possibile. I nerazzurri verranno a Napoli con un'ansia di vittoria impressionante e poi ci sarà il Leicester con cui ci si può giocare anche il primo posto nel girone di Europa League. Ma le grandi squadre vincono nei momenti difficili e dimostrano di essere più forti di tutto".