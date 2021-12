Sassuolo-Napoli 2-2, "un fallo non visto": il commento della SSC Napoli

Nel turno infrasettimanale, per il Napoli arriva un discusso pari sul campo del Sassuolo, a causa di un presunto fallo a favore del Napoli non fischiato dall'arbitro Pezzuto. Qualche attimo dopo, il direttore di gara concede al Sassuolo una punizione da cui scaturisce il gol che regala il 2-2 agli emiliani.

E nel consueto report post gara, pubblicato sul sito ufficiale, la SSC Napoli non manca di sottolineare la svista del fischietto della sezione di Lecce.

Questo è quanto si legge nel commento al match della società:

Napoli

"Un gran gol di Scamacca e poi un colpo di testa di Ferrari rimettono tutto in pari. Anche se prima della punizione da cui nasce il. pari c'è un fallo non visto su Rrahmani"