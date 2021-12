Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens ancora titolare

Buonasera a tutti cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti al live testuale di Sassuolo-Napoli, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una vittoria convincente ed importante. Il Sassuolo ha battuto il Milan a San Siro in rimonta, dando prova di forza e compattezza e fornendo un assist proprio al Napoli. Gli azzurri infatti, in virtù della vittoria per 4-0 contro la Lazio, arrivano al match da primi in solitaria.

Napoli Mertens Sassuolo

Neroverdi e azzurri sono pronti a darsi battaglia in una gara che si preannuncia aperta e divertente. Le idee di calcio dei due allenatori sono simili e votate all'attacco; tutto lascia quindi presagire una partita interessante, con le due compagini che se la giocheranno a viso aperto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.