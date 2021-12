Sassuolo, Dionisi: "Complimenti ai miei ragazzi, hanno messo in difficoltà il Napoli"

Al termine del match Sassuolo-Napoli, l'allenatore Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

"Complimenti ai miei ragazzi. C'è l'amaro in bocca per l'esultanza finale e il gol annullato. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli, sarebbe stato un peccato non pareggiare.

Sassuolo, Alessio Dionisi

Noi stavamo cercando di raggiungere un equilibrio, ci stiamo riuscendo. Sbaglieremo ancora, ma preferisco succeda questo anziché non provarci. Con i tre in mezzo abbiamo trovato sintonia. Qualcuno deve sacrificarsi perchè ad esempio Raspadoni lo sto sfruttando anche da esterno. Ora ci siamo. Stavamo crescendo già prima, adesso dobbiamo essere bravi dopo questi due risultati. La prossima partita vale di più, come uno scontro diretto. Dobbiamo volere di più e dimostrare tanto".

Sui cambi.

"Abbiamo giocatori bravi nel reparto difensivo, ho iniziato ad alternare i terzini perchè hanno caratteristiche diverse e il Napoli sulle fasce mette in difficoltà. Abbiamo cercato di mettere in campo giocatori più freschi. Ho fatto questi cambi per prevenire e concludere la partita senza rischiare troppo".