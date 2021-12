Ferrara rivela: "Ibrahimovic aveva già avuto un contatto con Napoli"

A pochi minuti dall'inizio del match Sassuolo-Napoli, Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

"Ibra nonostante questo calore grande percepito dai tifosi, aveva voglia di andare a Napoli ma non è andato perchè non c'era l'allenatore che metteva il calciatore nella migliore condizione. Maradona, invece, non sapeva chi fosse l'allenatore, non sapeva la squadra e scelse a prescindere Napoli. Ibra disse a me 'Dici a tuo padre che sono più forte di Maradona', io risposi: 'Ibra, ma fammi il favore'".