Carnevali: "Possiamo vincere anche contro il Napoli"

Durante il pre-partita di Sassuolo-Napoli, il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole:

VERONA, ITALY - AUGUST 21: Filip Djuricic of US Sassuolo celebrates after scoring his team second goal during the Serie A match between Hellas Verona FC v US Sassuolo at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 21, 2021 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

"Spero che i ragazzi giochino sull'onda dell'entusiasmo anche col Napoli e che riescano replicare il risultato di domenica contro il Milan. Dionisi è un allenatore al primo anno in Serie A ma ciononostante, sembra che con lui la squadra si sia definitivamente sbloccata. Scamacca è giovane e sta migliorando di domenica in domenica nelle ultime giornate, ha bisogno di continuità per crescere. Ci sono tanti giovani in squadra, se avremo pazienza i risultati arriveranno."