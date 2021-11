"La copertura del Maradona fa acqua, letteralmente": la critica alla copertura dello stadio

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha parlato, oltre che della pioggia di gol segnati dal Napoli e rifilati alla Lazio nella serata dedicata a Diego Armando Maradona, anche della pioggia battente che è caduta su Napoli e sullo stadio intitolato al Pibe de Oro. In particolare, risalta una critica alla copertura dell'impianto, nelle righe di un articolo.

"Prima ancora che la Lazio si rendesse conto di essere capitata in una notte sbagliata, sotto una pioggia che non risparmiava nessuno, neppure gli spettatori delle tribune centrali, perché le coperture dell’ex San Paolo fanno acqua in senso letterale; prima ancora di afferrare il contesto un po’ soprannaturale, con la magia di Maradona nell’aria e nel vento; prima di tutto questo, la Lazio si è ritrovata sotto di tre gol...", questo ciò che ha scritto il quotidiano in merito, sulle sue pagine.