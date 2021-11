Una squadra ritorna a farsi sentire per Manolas: il difensore può andare via presto

In una delle prossime sessioni di calciomercato, c'è un big che da l'impressione di poter andare via. L'operazione, in realtà, poteva esser fatta già a gennaio, ma non si è concretizzata per vari motivi. Parliamo di Kostas Manolas, che non ha spiccato per rendimento in questa prima parte di stagione col Napoli. Il calciatore vorrebbe tornare in Grecia, lo desidera chi lo ha cresciuto, l'Olympiakos, come svela anche il giornalista Ciro Venerato al consueto programma tv sportivo di Rai 2 "La domenica sportiva".

"Il Napoli anche ha le sue spine: da una parte è difficile il rinnovo di Insigne, dall'altra Manolas spinge per andare via all'Olympiakos in Grecia. Smentite su Matias Vecino dell'Inter, tra i terzini monitoriati ci sono Reinildo Mandava del Lille, Pervis Estupinan del Villarreal, Fabiano Parisi dell'Empoli e Mazraoui dell'Ajax"