Il tweet polemico di Dalma Maradona: "Si sta lucrando dall'immagine di mio padre. Voglio fare giustizia"

Anche in seguito alle celebrazioni per Diego Armando Maradona nel pre-partita di Napoli-Lazio, è arrivata la risposta di Dalma Maradona, figlia del Pibe de Oro, con un tweet assai polemico.

"Niente mi renderebbe più felice che poter assistere a un tributo a mio padre in quella che è stata per molti anni la sua casa in Italia, Napoli! Ma si sta lucrando dalla sua immagine e dal suo nome e non lo permetterò! I fan che amerò per sempre non hanno niente a che fare con questo! I corrotti sono altri! Non smetterò mai di dire ciò che penso, dagli avvocati alle parrucchiere si danno opinioni ignorante! Ne ho abbastanza! Continuerò perché l'unica cosa che conta per me è la giustizia che verrà fatta per lui, e che vedrà cadere tutti quelli che lucrano".