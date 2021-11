Scomparsa Maradona, c'è la scelta della Federcalcio Argentina

Ad un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, anche la Federcalcio Argentina ha deciso di omaggiare il Pibe de Oro.

La sede di Buenos Aires sarà intitolata all'ex numero dieci dell'Albiceleste.

Il presidente della federazione Claudio Tapia attraverso un comunicato ha confermato il riconoscimento.

Di seguito quanto evidenziato:

"In occasione del primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, per omaggiarlo, ricordarlo e dimostrare l'affetto nei suoi confronti, la Federcalcio argentina ha disposto di rinominare la sua sede sociale in Via Viamonte".