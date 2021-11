Di Marzio durissimo su Zielinski: “Lo stiamo facendo da una vita”

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla situazione in casa Napoli. Di seguito le parole:

"Insigne come mezzala? No, più che altro come trequartista o seconda punta. Lorenzo deve stare con la testa tranquilla e deve saltare l'uomo, non passare sempre la palla ai compagni dietro. Quando allenai il Napoli fui troppo disinvolto a fare la Serie A con tanti giocatori che venivano dalla Serie C.

A sinistra siamo sempre deboli e sembra mancare qualcosa, Mario Rui lascia sempre un po' a desiderare. Di Lorenzo, invece, è migliorato molto, ora le partite si vincono con gli esterni alti per la superiorità numerica, questo Politano lo fa bene.

Napoli Zielinski

Zielinski? Stiamo aspettando una sua giocata da parecchio, fa una partita ottima, poi un'altra mezza buona e poi nulla".