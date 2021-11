"Museo Maradona?": le parole di De Laurentiis

Quest'oggi ricorre il primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro ha lasciato un ricordo profondissimo in tutti gli amanti del calcio ed in particolare in coloro che, da vicino, ne hanno ammirato le gesta. In tutta Napoli i tifosi si stanno prodigando in ricordi e gesti di amore per Diego.

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raggiunto i luoghi più importanti di Maradona a Napoli. ADL ha presenziato ai Quartieri Spagnoli, dinanzi al Murale, ed ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti vari argomenti. In particolare, ecco le parole riguardanti il Museo Maradona.

Maradona De Laurentiis

"Un museo Maradona allo stadio? Noi adesso con il nostro nuovo sindaco stiamo lavorando per posizionare lo stadio ai livelli che merita. Ci vorrà un po’ di tempo, il sindaco si è appena insediato. La fortuna vuole che il sindaco abbia detto: ‘Caro Aurelio, lo stadio me lo tengo io, in modo tale che te ed io faremo le cose nel miglior modo e nel miglior tempo possibile' ”.