Omaggio a Maradona in occasione di Napoli-Lazio, appuntamento alle 19:15 allo stadio

Diego Armando Maradona è venuto a mancare un anno fa, ma l'amore di Napoli per lui non si è esaurito e non si esaurirà. I tifosi azzurri si sono riuniti oggi nei luoghi più importanti della storia di Diego all'ombra del Vesuvio. Lo stesso presidente De Laurentiis ha presenziato insieme a grandi protagonisti della storia del Napoli.

Maradona Napoli

La SSC Napoli però ha intenzione di rendere omaggio al Diez non solo oggi. Con un video sul proprio canale ufficiale Twitter, infatti, il Napoli ha annunciato, tramite Insigne, un omaggio a Maradona in occasione di Napoli-Lazio, prossima sfida di Serie A.

L'appuntamento è per le ore 19:15, con Insigne che ha annunciato giochi di luci, di immagini, musica per ricordare al meglio D10S. Di seguito il video.

Domenica celebriamo Diego nel suo Stadio, tutti insieme.

Vi aspettiamo!#Maradona ♾ pic.twitter.com/pLnUxQd78A — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2021