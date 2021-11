Leicester-Legia, le formazioni ufficiali: ancora un'esclusione importante tra gli inglesi!

Manca pochissimo al match tra Leicester City e Legia Varsavia di stasera, valido per la quinta giornata del gruppo C di Europa League. Partita che il Napoli seguirà con molta attenzione: entrambe hanno l'opportunità di superare gli azzurri in classifica.

Formazioni Leicester Legia

La notizia più importante è l'ennesima esclusione da parte di Jamie Vardy, centravanti simbolo delle Foxes: l'attaccante inglese continua a partire dalla panchina nei match di coppa.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Castagne; Soyuncu, Evans, Thomas; Soumarè, Maddison, Ndidi; Lookman, Daka, Barnes.

LEGIA VARSAVIA (5-4-1): Miszta; Jedrczeiczyk, Johansson, Wieteska, Mladenovic, Ribeiro; Andrè Martins, Slisz, Muci, Luquinhas, Emreli.