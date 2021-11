Europa League, Leicester-Legia 3-1: ecco cosa serve al Napoli per passare il girone

Alle ore 21.00 di questa sera Leicester e Legia Varsavia si sono sfidate per la quinta giornata di Europa League. Le due squadre fanno parte del girone Gruppo C del Napoli. Il match è terminato 3-1.

Il Leicester ha guadagnato 3 punti posizionandosi primo in classifica. Il Napoli attualmente occupa il terzo posto in classifica a pari punti con lo Spartak Mosca: i russi sono però secondi grazie alle due vittorie negli scontri diretti.

Europa League, cosa serve al Napoli per passare il girone

Il Napoli nella giornata di ieri ha perso contro lo Spartak Mosca 2-1. Elmas ha firmato il gol nella ripresa, ma l’assalto finale non ha portato la squadra azzurra a pareggiare. Per non uscire dai gironi sarà decisiva la sfida contro il Leicester all’ultima giornata, che si terrà il 9 dicembre 2021 alle ore 18:45 presso la Stadio Maradona.

Il Napoli passerà agli ottavi se batterà il Leicester e il Legia vincerà o pareggerà con lo Spartak. In caso di vittorie di Napoli e Spartak, gli azzurri passeranno il girone come secondi e sfideranno negli spareggi una squadra che scenderà dalla Champions League.

Classifica Europa League

Conference League

Dal terzo posto si giocheranno i sedicesimi di finale della Conference League 2021/2022, nuova competizione UEFA che vede le terze classificate dei gironi di Europa League entrare in una fase ad eliminazione diretta con le seconde della Conference League. Le prime classificare di questa competizione vanno direttamente agli ottavi.

Il Napoli, però, potrebbe addirittura non partecipare nemmeno alla Conference League in caso di sconfitta contro il Leicester e vittoria del Legia contro lo Spartak.