De Laurentiis ricorda Maradona: "Ha le ali del mito, come gli dei dell'Olimpo"

Oggi 25 novembre ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. El Diez ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti gli appassionati di calcio ed in particolare dovunque abbia giocato e messo in mostra le sue qualità. Per questo motivo, Napoli quest'oggi ricorda il suo eroe calcistico.

Nel capoluogo campano si stanno tenendo tante manifestazioni e dimostrazioni d'affetto nel ricordo di Diego Maradona. In alcuni luoghi storici, come lo stadio o il murales ai Quartieri, veri e propri cortei di devoti stanno rendendo omaggio alla memoria del più grande calciatore della storia.

Maradona Napoli

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare Maradona. Presenziando proprio al murale ai Quartieri Spagnoli il presidente, guardando una foto di Diego, ha dichiarato: "Certo, era bellissimo! Una foto meravigliosa! Un attore! Poi ha le ali del mito, e il mito non si discute, il mito è mito, come gli dei dell'Olimpo. Lui è unico, non c'è attore che lo possa imitare o identificare. Lui è il Pibe de Oro, e sempre lo rimarrà".