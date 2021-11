Mertens tra i peggiori, bocciato a DAZN: "Avete visto? Fa spesso fatica"

Alle ore 16.30 sono scese in campo allo stadio Otkrytie Arena lo Spartak Mosca e il Napoli. Al termine della quinta giornata di Europa League, Diego Marcolin e Ciro Ferrara sono intervenuti ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole:

Spartak Mosca Napoli

Mertens bocciato a DAZN: "Dal 1' fa fatica"

Marcolin: "Elmas è un giocatore che ha sempre fatto bene. È un anno in cui si sta mettendo in luce nel Napoli di Spalletti. Mertens? Quando entra a partita in corso fa la differenza, mentre quando gioca dal primo minuto lascia un po' a desiderare. È sulla sufficienza. Ti fa la palla difficilissima ma manca nella praticità, da lui mi aspetto faccia gol".

Ferrara: "Mi aspettavo che Elmas fosse una soluzione importante per Spalletti contro l'Inter, dopo i due gol e i due assist in nazionale. Oggi ha dimostrato di essere in ottima forma".