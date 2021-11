Spalletti svela: "C'è un altro infortunato"

Nella conferenza stampa post match di Europa League contro lo Spartak Mosca, Luciano Spalletti ha rivelato un ulteriore dettaglio sulla situazione infortunati in casa Napoli, in particolare su Fabian Ruiz.

Napoli Fabian Ruiz

Spalletti: "Fabian fuori per un piccolo problema"

Fabian Ruiz non è sceso in campo contrpo lo Spartak Mosca per un problemino fisico. Ad annunciarlo è stato Luciano Spalletti nel post partita di Spartak Mosca-Napoli. L'assenza dello spagnolo, ha spiegato il tecnico, è solo precauzionale in vista della sfida di domenica sera contro la Lazio.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

"Ho preferito non far entrare Fabian perché ha qualche problemino, era un rischio per domenica. Così invece potrà giocare. Meglio dirlo subito, altrimenti esce fuori un caso. Così invece potrà giocare".