Rui Vitoria attacca Spalletti: "Sta mentendo, vi dico cosa è successo"

Non tarda ad arrivare la risposta in conferenza stampa di Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, accusato da Luciano Spalletti di non averlo salutato prima della partita. Secondo l'allenatore portoghese, il tecnico del Napoli si sbaglia.

Spartak Mosca, Rui Vitoria

Rui Vitoria attacca Spalletti: "Non sta dicendo la verità"

Il qui pro quo finale tra Spalletti e Rui Vitoria ha creato dissaporto nel post partita. Il tecnico dello Spartak Mosca ci ha tenuto a ribadire la sua "innocenza".

Non l'ho salutato? "Non sta dicendo la verità. Prima della partita saluto sempre l'allenatore dell'avversario. L'ho fatto anche oggi, ma Spalletti non era in panchina; c'era tutto lo staff tecnico, ma lui no. Poi è iniziata la partita e sono andato a sedermi in panchina. Questo è quanto. Spalletti è un allenatore come me, siamo alla pari. Quindi, se lo dice, sta mentendo, si sbaglia".