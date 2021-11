Parla il prof. Tartaro, chirurgo che ha operato Osimhen: tra tempi di recupero, Coppa d'Africa e mascherina

Alla Gazzetta dello Sport, quest'oggi, il professore Gianpaolo Tartaro - ovvero il chirurgo che ha operato Victor Osimhen - ha rilasciato una lunga intervista, parlando proprio della stessa operazione svolta per l'attaccante nigeriano, che adesso dovrà solo pensare a recuperare al meglio.

La prognosi iniziale è di 90 giorni per Victor Osimhen: "Forse ci vorrà pure qualcosa in più - sostiene il professor Gianpaolo Tartaro. Il verdetto deve rispondere al patrimonio biologico dell’uomo, alla capacità del singolo individuo. Io, come anche il dottor Canonico o De Laurentiis o anche Spalletti, non abbiamo la sfera di cristallo per dire con certezza quando Osimhen potrà riprendere".

Napoli, Osimhen

"Ogni organismo ha la propria storia e contiene la colla di se stesso - ha spiegato. Adesso inizia la vera partita di Victor, molto dipende da lui e dal suo fisico. Indubbiamente, da tifoso del Napoli lo farei giocare già domani per vincere lo scudetto, ma purtroppo non sarà così".

"Se ci dovesse essere qualche problema, potrebbe pure tornare in sala operatoria", ha concluso Tartaro, senza specificare sarà possibile vedere Osimhen in campo prima della Coppa d'Africa o se potrà effettivamente partecipare alla competizione. In più, ha specificato anche che inizialmente, Osimhen dovrà scendere in campo con una mascherina su misura per il suo problema.