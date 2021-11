Oggi in uscita al cinema "È stata la mano di Dio", il film di Sorrentino su Maradona: le parole del regista

Quest'oggi, il giorno precedente il primo anniversario dalla morte di Diego Armando Maradona, uscirà il film del celebre regista cinematografico napoletano Paolo Sorrentino, in onore del Diez. " È stata la mano di Dio", il titolo del film. "Maradona regalava arte calcistica come Pino Daniele regalava arte musicale e Massimo Troisi arte cinematografica. Perciò sono stati e restano amici di tutti quelli che li hanno amati" ha detto in un'intervista al Corriere della Sera.

"Per me la differenza è tra chi desta meraviglia e chi no. E Maradona ha sempre destato meraviglia. In effetti me lo sono goduto davvero nei suoi primi anni a Napoli, quando ogni domenica andare allo stadio era una esperienza entusiasmante già prima di arrivarci", ha raccontato, presentando il suo film, oggi nelle sale cinematografiche.