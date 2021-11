Insigne out con lo Spartak: a rischio anche il match con la Lazio? La situazione

L'esclusione del capitano Lorenzo Insigne dalla lista dei convocati per la trasferta di Mosca ha portato dubbi sulle sue reali condizioni fisiche. Nella mattinata di ieri, il 24 azzurro non ha partecipato alla rifinitura prima della partenza, dunque è rimasto a casa e non giocherà la quinta partita del girone di Europa League contro lo Spartak. Allora ci si domanda: come sta Insigne? È a rischio anche per il weekend di campionato? Alla domanda risponde il Corriere dello Sport, che racconta l'esclusione tra i partenti verso la Russia.

"Però non dovrebbe essere a rischio per la Lazio: la sua assomiglia più a una sosta ai box che a uno stop prolungato, e sebbene le sue condizioni saranno rivalutate giorno dopo giorno è possibile guardare con una certa fiducia al prossimo impegno. Alla sfida con Sarri in programma domenica al Maradona" scrive il quotidiano.