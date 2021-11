Il Napoli si muoverà sul mercato dopo l'infortunio di Osimhen? Spalletti indica una priorità

A circa 40 giorni dal nuovo anno, dunque anche dall'inizio della nuova sessione di calciomercato invernale, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione anche in casa Napoli. Mercato che potrebbe essere importantissimo, per riparare, come di consueto a gennaio, in occasione anche degli infortuni sopraggiunti. Quello più importante per gli azzurri riguarda ovviamente Victor Osimhen, quindi qualcuno potrebbe aspettarsi qualche mossa da parte della squadra mercato del Napoli per rimediare alla sua situazione.

Il quotidiano riporta subito un veto sulla questione: "Al momento sul mercato non sono previste operazioni. Perché non lo consentono i bilanci e perché comunque la rosa specie in attacco fornisce alternative che altre pretendenti allo scudetto non hanno". È vero, poi, che in previsione di uno stop non troppo lungo per Osimhen e con la presenza di due attaccanti come Mertens e Petagna, le priorità per Spalletti possano essere altre.

"Alla riapertura delle liste a gennaio, con la squadra in piena corsa su tutti i fronti, il tecnico non chiederebbe acquisti in attacco, ma un terzino sinistro che manca da troppo tempo nell'organico del Napoli. Perché si vincere col tassello giusto, non solo col nome altisonante", chiude il quotidiano.