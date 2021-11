Respinta una richiesta di De Laurentiis per il match di UEL tra Spartak Mosca e Napoli

La pandemia da Covid-19 continua ad avanzare e a peggiorare nel corso della stagione influenzale, ma il problema non riguarda solo l'Italia, assolutamente. Anche in Russia, prossimo paese in cui giocare il Napoli, i casi stanno aumentando parecchio. Perciò, secondo Il Mattino, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una richiesta, respinta dall'Uefa, in occasione di Spartak Mosca-Napoli, match valido per la quinta giornata di questa Europa League.

"L'Uefa prende atto della grande paura del club azzurro per la situazione sanitaria in Russia e dice di sì al piano straordinario che il Napoli ha proposto proprio per timore della pandemia. Un piano che neppure con l'Europa in lockdown era mai stato attuato: ovvero, la conferenza pre-partita di Spalletti e del calciatore si terrà a Castel Volturno e non nella Otkrytie Arena, la casa dello Spartak".

Inoltre: "De Laurentiis ha chiesto lo spostamento della gara. Ma ha fatto un salto nel vuoto. Tutto inutile. Ha svelato di una chiamata a Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'Uefa, proprio per convincerlo a trovare un campo neutro. Anche lo Spartak Mosca si è opposto, assicurando che le condizioni in Russia non sono così drammatiche", ha chiuso il quotidiano.