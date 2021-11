"Insigne un'opportunità?": Marotta dice la sua sul capitano azzurro

Alle ore 18 il Napoli affronterà l'Inter allo stadio San Siro. Dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina, gli azzurri cercheranno di consolidare il primo posto in classifica.

A pochi minuti dall'inizio del match, Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Credo siamo in una fase interlocutoria, conta il risultato. Conta molto anche la prestazione, deve essere convincente per far sì che l'autostima possa crescere e dimostrare che siamo in grado di lottare per lo scudetto".

Spalletti a San Siro.

"C'è una bella combinazione, è un mix vincente. Sono contento per lui, è un ottimo lavoratore ma il calcio è fatto di cicli. Da parte mia c'è la massima stima per Spalletti.

Inter, Giuseppe Marotta

Brozovic? Io sono fiducioso come tutti i dirigenti dell'Inter. Spero possa continuare la sua esperienza all'Inter. Non è facile trovare un altro club che dia a lui ciò che l'Inter gli ha dato".

Su Insigne.

"Un'opportunità? Non è corretto parlarne ora, però queste situazioni vanno colte nel momento in cui esistono condizioni per farle. Si tratta di valutare una per una".