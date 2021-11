Lazio-Juve e la confessione dell'attaccante: "Sono morto mentalmente"

Ieri alle 18:00 Lazio e Juve si sono sfidate all'Olimpico di Roma nell'anticipo valido per la tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto per 2-0 grazie ad una doppietta di Bonucci su rigore. I biancocelesti, privi del loro bomber principe Ciro Immobile, non hanno mai impensierito davvero la difesa juventina.

Il tridente formato da Zaccagni Pedro e Felipe Anderson non ha dato i risultati sperati e l'inerzia della gara è sempre stata dalla parte della Juventus. Nonostante l'ingresso in campo di Vedat Muriqi, infatti, la Lazio non si è mai resa pericolosa in zona gol.

Muriqi Lazio confessione

Nel post partita su Twitter, proprio l'attaccante kosovaro ha risposto ad un commento di un tifoso su Twitter. ""Ciao Bestia, non ha funzionato", le parole del tifoso. Il numero 94 biancoceleste ha risposto "Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo Pirata è già morto (mentalmente)". Una frase forte che lascia trasparire tutta l'insoddisfazione e la frustrazione di Muriqi con la Lazio.