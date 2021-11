Lautaro Martinez esulta: "Partita importante per la classifica, abbiamo fatto nostro lo scontro diretto"

Sconfitta per il Napoli a San Siro contro l'Inter. La squadra di Spalletti non riesce a vincere e resta a 32 punti con il Milan, occupando il primo posto in classifica. A seguito del match, Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Per noi era una partita molto importante, soprattutto per la classifica, era uno scontro diretto. Oggi dovevamo dimostrare ciò che proviamo. Qualche volta non è a nostro favore il risultato, ma la squadra ha dimostrato carattere stasera".

Sull'esultanza.

"Ho chiesto scusa ai tifosi, capita di sbagliare. Cerco sempre di fare bene per l'Inter".

Su Correa.

"È un ragazzo che lavora, oggi ha fatto assist. Abbiamo provato a fare quell'esultanza che spero abbiate capito".

Sullo scudetto.

"Dobbiamo continuare a crescere e dimostrare che possiamo migliorare. L'importante è andare avanti".