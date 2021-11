Inzaghi: "Vittoria meritata! Contro il Napoli abbiamo usato una tattica che è risultata vincente"

A seguito del match Inter-Napoli, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Era una partita chiave del nostro campionato, ma quella più importante è tra tre giorni. Gliel'ho nascosto ai ragazzi perchè abbiamo anche mercoledì un match molto importante, adesso abbiamo battuto una squadra fortissima meritatamente. I ragazzi l'hanno meritata. Mertens? È stato un eurogol. Venivamo da partite importantissime, non vinte per un soffio.

Sui rigoristi.

"Sono stati molto bravi ed ho lasciato ai tre decidere. Lautaro ha dimostrato di essere un giocatore di carattere e con molta personalità".

Sul possesso palla.

"L'avevamo preparata in questo modo. Il Napoli è primo in Serie A con questa caratteristiche, con pressioni organizzate e coraggio potevamo portare a casa la partita. Così è stato".

Barella.

"È stato molto bravo, solitamente il Napoli giocava in tre avanti, questa sera no".

Su Lautaro.

"Non ero preoccupato perchè lui continuava a creare occasioni. Ci sono momenti in cui la palla non vuole entrare e stasera ha fatto un bellissimo gol. L'ho visto sereno stasera".

"L'Inter c'è, e dobbiamo continuare così. Sappiamo che abbiamo un percorso importante davanti. La società e i tifosi lo meritano".