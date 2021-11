Inzaghi in conferenza: "Il Napoli ha incontrato una grandissima Inter, vittoria meritata"

A seguito del match Inter-Napoli, Simone Inzaghi ha parlato durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

"Contro il Milan e la Juve avremmo meritato di più. Contro il Napoli abbiamo giocato molto bene. Dopo il 3-1 è arrivato l'eurogol di Mertens.

Mi sono congratulato con i miei ragazzi. Un’Inter pragmatica? Io penso che sia un’Inter bella, penso che abbia fatto molto bene fino ad ora. Abbiamo avuto qualche pareggio di troppo, ci sono state un Napoli ed un Milan perfette e con 28 punti si è primi o secondi a 1 punto. Abbiamo strameritato questa vittoria nonostante i vari problemi.

Inter, Simone Inzaghi

Vedendo i ragazzi come si allenano, penso che ci manca qualche punto. Meritiamo di più. Ranocchia? Sono contento, ha fatto un’altra grande partita dopo quella contro l’Udinese. In questo momento abbiamo giocatori che meriterebbero di giocare di più, io vorrei averli tutti a disposizione. A Dzeko sono stati messi 7 punti in testa.

Correa è uscito dal campo con qualche fastidio. Anche Barella aveva avvertito un problemino e Bastoni aveva una spalla non proprio a posto. Sapevo che contro il Napoli, Correa avrebbe dato fastidio, non posso giudicare ciò che ha fatto fino ad ora. La botta provocata contro il Bologna l'ha fatto saltare qualche partita.

Napoli e Milan hanno incontrato una gran bella Inter".