Un eccesso di zelo, ma la prudenza non è mai troppa: il Napoli lo ha fatto anche oggi

Non basta il giro di tamponi interamente negativi svolti nella giornata di ieri, dopo aver riscontrato la positività di Matteo Politano: altro giro stesso oggi, prima di Inter-Napoli. È arrivata la decisione, come segnalato anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per eccesso di zelo ma non di prudenza, visto il recente rialzamento dei casi anche in Italia.

"E allora, ancora il Covid: Demme venerdì 12 novembre e Politano venerdì 19. Gli altri test eseguiti ieri prima della partenza, invece, sono risultati tutti negativi, ma un ulteriore giro di tamponi sarà effettuato a Milano, come da copione. A seguire, poi, ce ne sarà un altro a stretto giro e comunque ogni volta che il dottor Canonico lo riterrà opportuno. La prudenza non è mai eccessiva - la curva dei contagi è anche in crescita - e tra l'altro la soglia di attenzione del Napoli e il rigore nei controlli sono sempre elevatissimi", spiega il quotidiano.