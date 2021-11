Marani sicuro: "Se l'Inter vince riapre la lotta scudetto per più squadre"

Inter-Napoli, in programma per le 18:00, è il match più importante della tredicesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Fiorentina ai danni del Milan, infatti, lo scontro diretto di San Siro dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre.

Inter Napoli

I nerazzurri terzi in classifica proveranno a fermare il Napoli, primo e unica squadra ancora imbattuta. Matteo Marani, noto giornalista sportivo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sfida e i leitmotiv della stessa. Di seguito le parole di Marani.

"Oggi può esserci un accorciamento o un allungamento del campionato. Inter-Napoli può dare la possibilità ai partenopei di scappare, ma San Siro è ostico e non ci ha vinto nemmeno quando ha conquistato gli scudetti. Dall'altra parte, se dovesse vincere l'Inter la testa si avvicinerebbe per i nerazzurri ma anche per l'Atalanta e in qualche modo per la Juventus".