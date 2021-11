Lozano a colloquio con Spalletti alla vigilia: la tiratina d'orecchie dell'allenatore al messicano

Oggi chance importante per il Napoli di staccare il Milan, seppur di poco, battendo una diretta interessata al discorso scudetto: i campioni d'Italia dell'Inter. Una partita che vale sei punti, si può dire, e di cui farà parte tutta la squadra senza l'infortunato Manolas - mentre Malcuit ha recuperato - e i positivi al Covid-19 Demme e Politano. Proprio per l'assenza di quest'ultimo, è virtualmente certa la presenza di Lozano dal primo minuto. Lozano che i settimana, in Messico, ha pronunciato parole non proprio piacevoli. In merito, ha raccontato Il Mattino, c'è stata subito la tiratina d'orecchie da parte dell'allenatore Luciano Spalletti.

"Giocherà, probabilmente, Lozano. [...] Luciano Spalletti è rimasto a lungo ieri mattina a colloquio con lui, per capire se era fisicamente nelle condizioni di poter giocare. Non solo perché col Messico ha giocato giovedì notte ma anche per il lungo viaggio di ritorno dal Centro America. E il Chucky ha dato il semaforo verde. Ovvio che Lucianone lo ha delicatamente riportato con i piedi per terra dopo la sua alzata di cresta dal ritiro con il Messico («Vorrei giocare in una grande squadra»). [...] C’è il Napoli, su tutto. Oggi con l’Inter il Chucky è una grande occasione per sponsorizzare una sua candidatura in una big. Le luci a San Siro sono per lui: dovrà, però meritarsele".