LIVE - Inter-Napoli 2-1 (17' Zielinski, 25' rig. Calhanoglu, 43' Perisic): colpo di testa vincente, Inter in vantaggio

Buonasera a tutti cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta del Milan in casa della Fiorentina Inter e Napoli, terza e prima classificata, sono pronte a darsi battaglia per conquistare la vittoria.

L'Inter, con una vittoria, recupererebbe tre punti sia sui cugini che sul Napoli, portandosi a -4. Il Napoli, invece, allungherebbe sull'Inter e staccherebbe il Milan, portandosi da solo al primo posto in classifica, dando un segnale importante al campionato.

Napoli Zielinski

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All: Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Spalletti.

GLI AGGIORNAMENTI