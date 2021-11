Inter, Correa: "Sto bene e darò il mio contributo per vincere stasera"

Alle ore 18 il Napoli affronterà l'Inter allo stadio San Siro. Dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina, gli azzurri cercheranno di consolidare il primo posto in classifica.

A pochi minuti dall'inizio del match, Joaquín Correa è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Lautaro Martinez and Joaquin Correa of FC Internazionale

Contro il Napoli è un'occasione per ribaltare la gerarchia in attacco?

"Sì, abbiamo tutte le settimane le opportunità, adesso sto bene. Ho giocato tanti minuti in nazionale e spero di dare un mio contributo stasera".

Su Lautaro.

"Sa che arriverà il suo momento, il gol. Ha esperienza e sarà importante il nostro aiuto per guadagnare la vittoria".