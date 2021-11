Iannicelli: "Occasione sprecata dal Napoli! Spalletti ha sbagliato una mossa"

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 in seguito alla partita Inter-Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Possiamo anche parlare delle occasioni sprecate dagli azzurri, di mancata fortuna, ma alla fine ciò che conta è il risultato, e l'Inter ha vinto. Il Napoli, da Milano, è da considerare e anche ridimensionato alla luce di quanto è accaduto.

Inter-Napoli

Il Napoli ha sprecato l'ennesima occasione per consolidare quel primo posto in classifica, approfittando del passo falso del Milan. Inoltre, avrebbe fermato le ambizioni dell'Inter rispedendo i nerazzurri a meno dieci in classifica. La colpa è anche di Luciano Spalletti. La scelta di sostituire Lozano nella parte finale della partita non ha avuto senso, resta inspiegabile".