Orsi polemico: "Il Napoli ha avuto molta fortuna, vi spiego perché"

Nando Orsi, ex portiere ad oggi nel team di Sky, è intervenuto durante Giochiamo d'Anticipo trasmissione in onda su Canale 8, parlando degli scontri diretti che hanno visto partecipe il Napoli finora, sottolineando come gli azzurri abbiano incontrato le squadre nel momento in cui queste erano in maggiore difficoltà. Queste le sue parole:

UDINE, ITALY - SEPTEMBER 20: Hirving Lozano of SSC Napoli celebrates with teammates after scoring the 0-4 goal during the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

"Il Napoli negli scontri diretti quest’anno è un po' fortunato. Ha incontrato la Juventus quando era senza alcuni giocatori e adesso affronta l’Inter decimata. Lautaro non sta bene, De Vrij è infortunato, Dzeko non gioca. Insomma diciamo che il Napoli è al completo, all'infuori di Demme. È una partita in cui gli azzurri possono veramente approfittarne per allungare il vantaggio".