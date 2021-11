Dossena: "Contro l'Inter sarà fondamentale un aspetto tattico e un giocatore in particolare"

Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli focalizzando l'attenzione sul match di domenica Inter e Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

La partita si potrebbe decidere sulle corsie laterali? "Quando affronti una squadra che gioca con un 3-5-2 avrai sempre superiorità numerica con i terzini e con un Di Lorenzo in questa condizione può essere fondamentale. Può essere un arma a doppio taglio perchè se l'Inter alzasse i quinti di centrocampo, giochi uomo contro uomo ed è un rischio anche per il Napoli. Sicuramente è lì che si giocherà la partita".

FOTO: Getty - Di Lorenzo Rrahmani Napoli

Con l'assenza di De Vrij, potrebbe giocare Dimarco nella difesa a tre? "Se così fosse, Politano può fare male. Dimarco anche lo scorso anno è stato impiegato lì da Juric, però non ha tutte le caratteristiche del difensore centrale. Se fai una scelta di questo tipo, non puoi rischiare Perisic come quinto di centrocampo, perchè rischi di sbilanciarti troppo in avanti".