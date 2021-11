L'Inter è la sua vittima preferita: il dato

La Lega Serie A ha reso note alcune statistiche relative alla partita tra Inter e Napoli, in programma per domenica alle 18:00.

Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates after scoring second goal during the Serie A match between Sampdoria and Napoli at Stadio Luigi Ferraris, Genova, Italy on 23 September 2021. Photo by Giuseppe Maffia. Genoa Stadio Luigi Ferraris Genoa Italy Copyright: xGiuseppexMaffiax SP24-87-014



Una di queste riguarda Fabian Ruiz: la sua vittima preferita, infatti, da quando è un giocatore del Napoli, è proprio l'Inter. Lo spagnolo ha segnato tre volte ai nerazzurri, nello specifico una rete in semifinale di Coppa Italia proprio in casa dell'Inter e la sua unica doppietta in Serie A, che risale al maggio 2019.

Staremo a vedere se Fabian riuscirà a ripetersi al Meazza, in cui ha già fatto male ai nerazzurri.