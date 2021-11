La sosta per le nazionali penalizza il Napoli: il dato sugli azzurri

Dopo la sosta per le nazionali, per le squadre è tempo di focalizzare le proprie energie sul campionato. La redazione di Sky Sport, ha elaborato un'interessante analisi riguardo i giocatori di Serie A impegnati durante questa sosta e più utilizzati dai rispettivi ct.

Salernitana Napoli Spalletti

La squadra che maggiormente potrebbe risentire, a livello fisico, di questa sosta è la Juventus dato che i suoi uomini sono stati impiegati per un totale di 2023'. Al secondo posto, in questa speciale classifica, c'è il Napoli di Luciano Spalletti con un totale di 1844'. Il prossimo avversario degli azzurri, l'Inter, si posiziona sul gradino più basso del podio, dato che i suoi giocatori sono stati utilizzati per 1556'.

Di seguito l'elenco completo dei calciatori azzurri:

Ospina (Colombia): 180’

Di Lorenzo (Italia): 180’

Koulibaly (Senegal): 180’

Rrahmani (Kosovo): 180’

Osimhen (Nigeria): 179’

Elmas (Macedonia del Nord): 173’

Lobotka (Slovacchia): 160'

Anguissa (Camerun): 153’

Insigne (Italia): 147’

Lozano (Messico): 135'

Zielinski (Polonia): 131’

Ounas (Algeria): 27'

Mertens (Belgio): 19'