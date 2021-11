Mertens a De Napoli: "Per quanti giorni hai festeggiato?": Risposta tutta da ridere

Oggi si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Valter De Maggio intitolato "Napoli, i grandi campioni". All'evento hanno partecipato diversi giocatori azzurri, sia del presente che del passato.

Tra questi ci sono anche Dries Mertens e Fernando De Napoli che sono stati protagonisti di un simpatico siparietto.

Il belga ha chiesto all'ex centrocampista azzurro: "Per quanti giorni hai festeggiato e dopo quanto sei rientrato a casa, perchè secondo me sei stato via per qualche settimana?"

Pronta la risposta ironica di De Napoli: "Tante donne dopo".