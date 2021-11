Spalletti sta delineando la formazione da schierare contro l'Inter: out Lozano, il motivo

Mancano tre giorni ormai al big match contro l'Inter, a San Siro, al ritorno della Serie A dopo la sosta nazionali di novembre. Il Napoli Non vuole assolutamente perdere il passo, anzi, vuole continuare a contendersi la testa della classifica col Milan, se non superare di nuovo i rossoneri. In vista del match, arrivano le prime indicazioni di formazione di Luciano Spalletti e riguardano anche il messicano Hirving Lozano.

"Lozano tornerà domani, a due giorni dalla partita con l'Inter e soprattutto dopo una trasvolata oceanica, e ciò significa che anche l'ultimo dubbio di formazione è svanito nel nulla: le luci di San Siro illumineranno il Napoli più classico della versione Spalletti. Da Ospina a Insigne, passando per Politano: proprio l'uomo che completerà il tridente con il capitano e Osimhen", questo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.