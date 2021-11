Mezza Europa è su Mazraoui, anche Real e Juve sono sul terzino 24enne: la situazione

Uno dei principali obiettivi di calciomercato per il Napoli è l'esterno difensivo Noussair Mazraoui, cresciuto con l'Ajax fin dall'età di 8 anni. Il 24enne marocchino ha colpito l'occhio di tutti, letteralmente mezza Europa è sul calciatore, tra l'altro in scadenza il prossimo giugno. Arriva dall'estero la conferma dell'interessamento di alcuni top club europei, compreso il Real Madrid.

"Noussair Mazraoui è diventato uno dei giocatori più seguiti in Europa. Il calciatore dell'Ajax rescinde il contratto a giugno 2022, quindi dal 1 gennaio è libero di negoziare con qualsiasi squadra. Tra questi, secondo ESPN, ci sono Real Madrid e Arsenal. I bianconeri seguono da settimane le vicende dell'Ajax, come ricorda El Español. Oltre alle due squadre citate, dietro al giocatore ci sono club come Bayern, Juventus, Milan, Napoli, Roma e Leeds United".