Empoli, il ds: "Parisi al Napoli? Ecco cosa succederà a gennaio"

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato ai microfoni di TMW. Il tema principale è stato il giovane esterno difensivo Fabiano Parisi, sondato dal Napoli in vista del mercato invernale.

"Parisi l'avevamo notato già quando era in Serie D e avevamo pensato di prenderlo. L'abbiamo seguito e l'anno scorso c'è stata l'opportunità di acquistarlo. Siamo attenti ai campionati come la Serie C e D, e abbiamo colto al volo questa chance: abbiamo intavolato una trattativa con l'Avellino e l'abbiamo portato ad Empoli. Si è dimostrato molto costante, riconfermandosi man mano che saliva di serie. Ha qualità e si vede; deve ancora lavorare su alcune cose e ha margini di miglioramento, ma è un prospetto molto interessante.



Non vorremmo stravolgere la rosa a gennaio; a livello di uscite, di certo non intendiamo privarci dei migliori, neanche se dovesse arrivare qualche offerta dalle big. Per le entrate dovremo fare le nostre valutazioni: se faremo qualcosa, sarà mirato a completare la rosa che abbiamo".