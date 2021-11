Bomba di mercato a sorpresa: Napoli pronto a cederlo a gennaio

Come riportato da TMW, il Napoli sarebbe pronto a cedere Kostas Manolas già durante la sessione invernale di calciomercato. Il difensore e il Napoli sono ormai in rotta di collisione e lo stipendio del classe '91 grava pesantemente sulle casse della società partenopea: Manolas, infatti, percepisce ben quattro milioni di euro di ingaggio.

NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 11: Kostantinos Manolas of Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on September 11, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Già in estate sembrava fatta per il ritorno in patria del centrale greco, che aveva un accordo con l'Olympiakos, su una base di cinque anni di contratto e di uno stipendio pari a due milioni di euro netti annui, mentre sette milioni erano pronti per il club azzurro per concretizzare il trasferimento. Ad oggi, l'Olympiakos pare essere nuovamente pronto a presentare un'offerta al presidente De Laurentiis e, in caso di addio, il ds Giuntoli dovrà mettersi al lavoro per trovare un sostituto con uno stipendio più basso.