Balotelli a sorpresa: "Ho rifiutato un'offerta dall'Italia"

Durante la diretta streaming di OCWSport su Twitch era ospite Mario Balotelli. L'ex attaccante della Nazionale ha rivelato un importante retroscena di mercato a sorpresa.

Di seguito le parole dell'attuale attaccante dell'Adana Demirspor:

Mario Balotelli

“Prima di decidere di andare a giocare in Turchia, ho ricevuto un’offerta da un club italiano, ma io ho rifiutato”.

Balotelli ovviamente non ha fatto il nome del club che lo ha cercato nel corso dell'ultima sessione di mercato, quindi rimane un alone di mistero sulla possibile squadra che voleva riportare in Italia Super Mario.